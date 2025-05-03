«Чикаго Файр» ведет переговоры с Де Брейне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в МЛС, сообщает ESPN.

По сведениям источника, на 33-летнего бельгийца претендует «Чикаго Файр». Американский клуб начал переговоры с футболистом. Ранее Де Брейне сообщил, что покинет «Сити» в конце сезона.

В текущем сезоне Де Брейне провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.