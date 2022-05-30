Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Челси» официально продан американскому бизнесмену Тодду Боэли.

«Я скажу так, надо судить того, кто дал Абрамовичу украсть такие деньги. Откуда у безграмотного еврея такие деньги? Он сидел за одной партой с моим другом, это был самый тупой ученик в классе, и вдруг миллиардер. Как можно заработать миллиарды и содержать клуб там, когда здесь клубы нищие? О чем мы можем говорить? Тысячи яхт, тысячи дворцов и уйму денег конфискованные там считают потерей, и некоторые даже высказывают соболезнования. Мое мнение: я бы дал пенсию 10-15 тысяч рублей всем, кто позволил воровать, ведь государственные служащие не должны быть миллиардерами. Я спортсмен, и с нас всегда спрашивали конечный результат. Государство на таких, как Тихонов, потратило копейки в мое поколение. Почему я должен переживать за «Челси», когда на российские деньги содержался этот клуб, в то время как около 50% деревень исчезло с лица России?» — сказал Тихонов «СЭ».

Сумма сделки составила 5 миллиардов фунтов стерлингов.