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Тихонов — о продаже «Челси»: «Абрамович был самым тупым учеником в классе. Кто дал ему такие деньги?»

Тихонов отреагировал на продажу «Челси»
Александра Ланцетова
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Челси» официально продан американскому бизнесмену Тодду Боэли.

«Я скажу так, надо судить того, кто дал Абрамовичу украсть такие деньги. Откуда у безграмотного еврея такие деньги? Он сидел за одной партой с моим другом, это был самый тупой ученик в классе, и вдруг миллиардер. Как можно заработать миллиарды и содержать клуб там, когда здесь клубы нищие? О чем мы можем говорить? Тысячи яхт, тысячи дворцов и уйму денег конфискованные там считают потерей, и некоторые даже высказывают соболезнования. Мое мнение: я бы дал пенсию 10-15 тысяч рублей всем, кто позволил воровать, ведь государственные служащие не должны быть миллиардерами. Я спортсмен, и с нас всегда спрашивали конечный результат. Государство на таких, как Тихонов, потратило копейки в мое поколение. Почему я должен переживать за «Челси», когда на российские деньги содержался этот клуб, в то время как около 50% деревень исчезло с лица России?» — сказал Тихонов «СЭ».

Сумма сделки составила 5 миллиардов фунтов стерлингов.

ФК Челси
Александр Тихонов
Роман Абрамович
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 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Рис Джеймс

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Челси

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