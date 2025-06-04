4 июня 2025, 03:21

Четыре клуба интересуются нападающим «Челси» Бройей

Нападающий «Челси» Армандо Бройя ведет переговоры с четырьмя клубами, сообщает The Sun. «Милан», «Аякс», «Лейпциг» и ПСВ заинтересованы в 23-летнем албанце.

В сезоне-2024/25 Бройя играл на правах аренды за «Эвертон» за ливерпульский клуб у него 12 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

У футболиста были проблемы с ахилловым сухожилием, из-за которых он пропустил 95 дней. Кроме того, из-за травмы лодыжки он выбыл еще на 58 дней.

Действующий контракт нападающего с «Челси» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: The Sun
ФК Аякс
ФК Лейпциг
ФК Милан
ФК ПСВ
ФК Челси
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Гласнер отложил продление контракта с «Кристал Пэлас»

Эриксен намерен продолжить карьеру за пределами Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2
 Ман. Сити 30 18 7 5 60-28 61
3
 МЮ 31 15 10 6 56-43 55
4
 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5
 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6
 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7
 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8
 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9
 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 41-37 43
11
 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12
 Ньюкасл 31 12 6 13 44-45 42
13
 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14
 Кр. Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15
 Лидс 31 7 12 12 37-48 33
16
 Нот. Форест 31 8 8 15 31-43 32
17
 Тоттенхэм 31 7 9 15 40-50 30
18
 Вест Хэм 31 7 8 16 36-57 29
19
 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20
 Вулверхэмптон 31 3 8 20 24-54 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.04 22:00 Вест Хэм – Вулверхэмптон - : -
11.04 14:30 Арсенал – Борнмут - : -
11.04 17:00 Брентфорд – Эвертон - : -
11.04 17:00 Бернли – Брайтон - : -
11.04 19:30 Ливерпуль – Фулхэм - : -
12.04 16:00 Кр. Пэлас – Ньюкасл - : -
12.04 16:00 Нот. Форест – Астон Вилла - : -
12.04 16:00 Сандерленд – Тоттенхэм - : -
12.04 18:30 Челси – Ман. Сити - : -
13.04 22:00 МЮ – Лидс - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 22
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 19
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 16
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 8
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 7
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 8
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 26 1 9
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 18 1 7
Вся статистика

