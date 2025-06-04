Четыре клуба интересуются нападающим «Челси» Бройей
Нападающий «Челси» Армандо Бройя ведет переговоры с четырьмя клубами, сообщает The Sun. «Милан», «Аякс», «Лейпциг» и ПСВ заинтересованы в 23-летнем албанце.
В сезоне-2024/25 Бройя играл на правах аренды за «Эвертон» — за ливерпульский клуб у него 12 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.
У футболиста были проблемы с ахилловым сухожилием, из-за которых он пропустил 95 дней. Кроме того, из-за травмы лодыжки он выбыл еще на 58 дней.
Действующий контракт нападающего с «Челси» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 миллионов евро.
Источник: The Sun
