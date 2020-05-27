Четыре игрока или сотрудника клубов АПЛ заражены коронавирусом

Английская премьер-лига на официальном сайте сообщила, что провела 1 008 тестов на коронавирус среди игроков и сотрудников клуба, по итогам которых было выявлено четыре положительных результата.

Игроки или сотрудники клуба, которые дали положительный результат, теперь будут изолированы в течение семи дней.

Лига не предоставит никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах, а результаты будут обнародованы после каждого раунда тестирования.

По последним данным, в Великобритании 267 240 заболевших коронавирусом, 37 460 умерло.