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Новости   //    Футбол   //    Англия

Четыре игрока или сотрудника клубов АПЛ заражены коронавирусом

20:50
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Английская премьер-лига на официальном сайте сообщила, что провела 1 008 тестов на коронавирус среди игроков и сотрудников клуба, по итогам которых было выявлено четыре положительных результата.

Игроки или сотрудники клуба, которые дали положительный результат, теперь будут изолированы в течение семи дней.

Лига не предоставит никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах, а результаты будут обнародованы после каждого раунда тестирования.

По последним данным, в Великобритании 267 240 заболевших коронавирусом, 37 460 умерло.

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