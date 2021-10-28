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Чешский миллиардер Кретинский хочет стать владельцем «Вест Хэма»

16:46
Даниэль Кретинский. Фото Sky Sports
Даниэль Кретинский. Фото Sky Sports
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Владелец пражской «Спарты», миллиардер из Чехии Даниэль Кретинский ведет переговоры о покупке доли в «Вест Хэме», сообщает Sky Sports.

По данным источника, бизнесмен обсуждает покупку 27 процентов акций клуба. Переговоры находятся на продвинутой стадии. В перспективе он хотел бы стать владельцем «Вест Хэма», приобретя контрольный пакет акций.

Официально о сделке будет объявлено в конце первой недели ноября. По имеющейся информации, она будет включать опцию приобретения контрольного пакета без указания сроков. Сделка о приобретении клуба оценивается в 600-700 миллионов фунтов. Если чех станет владельцем «Вест Хэма», он выкупит его у Дэвида Голда и Дэвида Салливана, которые владели «молотобойцами» с 2010 года.

На данный момент за «Вест Хэм» выступают три чешских футболиста — Алекс Крал, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

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Евгений Петров все материалы автора

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