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Чемпионский парад в Англии может быть отменен из-за коронавируса

15:12
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Парад с чествованием победителя чемпионата Англии может быть отменен в связи с мерами предосторожности по распространению коронавируса, утверждает The Athletic.

Также руководство АПЛ рассматривает вариант проведения оставшихся матчей чемпионата при пустых трибунах.

В активе лидера чемпионата — «Ливерпуля» — 82 очка, отрыв от ближайшего преследователя составляет 25 очков. При этом для победы в АПЛ команде осталось одержать две победы в оставшихся девяти играх. Последний раз «красные» становились чемпионами в сезоне-1989/90.

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