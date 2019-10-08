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Сборная Европы: без Месси, Криштиану, «Реала» и «Ювентуса»

19:20
Неймар. Фото AFP Сборная Европы за сентябрь по версии ESM. Фото "СЭ" Сборная Европы за сентябрь по версии «СЭ». Фото "СЭ"
Неймар. Фото AFP
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Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

Больше всех голосов набрали Роберт Левандовски и Кевин Де Брейне.

В сборную сентября вошли (4-3-3): тер Штеген («Барселона», 7 голосов); Александр-Арнолд («Ливерпуль», 5), ван Дейк («Ливерпуль», 5), Годин («Интер», 4), Робертсон («Ливерпуль», 4); Де Брейне («Манчестер Сити», 9), Сенси («Интер», 6), Ди Мария («ПСЖ», 3); Неймар («ПСЖ», 4), Левандовски («Бавария», 12), Мален (ПСВ, 4).

Сборная Европы за сентябрь по версии ESM. Фото "СЭ"
Сборная Европы за сентябрь по версии ESM. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): тер Штеген; Павар («Бавария»), Годин, ван Дейк, Робертсон; Коутинью («Бавария»), Де Брейне, Головин («Монако»); Бензема («Реал»), Левандовски, Слимани («Монако»).

Сборная Европы за сентябрь по версии "СЭ". Фото "СЭ"
Сборная Европы за сентябрь по версии «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

Вратари: Ханданович («Интер»), Адриан («Ливерпуль»), Облак («Атлетико»);

Защитники: Триппьер, Савич, Ренан Лоди (все — «Атлетико»), Уокер («Манчестер Сити»), Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра (оба — «Лестер»), Пике («Барселона»), Хуммельс («Боруссия» Д), Тальяфико («Аякс»), де Фрай, Шкриньяр (оба — «Интер»), Варан («Реал»), Матип («Ливерпуль»), Кнохе («Вольфсбург»), Пепе («Порту»), Бонуччи («Ювентус»), Орбан, Конате (оба — «Лейпциг»), Шеджу («Амьен»), Тиагу Силва («ПСЖ»), Кулибали («Наполи»), Киммих («Бавария»), Коларов («Рома»);

Полузащитники: Брозович («Интер»), Ндиди, Тилеманс (оба — «Лестер»), Фелипе Андерсон («Вест Хэм»), Канте («Челси»), Рибери («Фиорентина»), Вайналдум («Ливерпуль»), Харит («Шальке»), Фанакен («Брюгге»), Пьянич («Ювентус»), Артур, Френки де Йонг (оба — «Барселона»), Эдегор («Реал Сосьедад»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Касорла («Вильярреал»);

Нападающие: Роберту Фирмину («Ливерпуль»), Тадич («Аякс»), Санчо («Боруссия» Д), Лионель Месси, Фати (оба — «Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Пукки («Норвич»), Холанн («Зальцбург»), Агуэро («Манчестер Сити»), Мертенс («Наполи»).

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