Чемпионат Англии: расписание матчей и время начала игр 38-го тура

Последний, 38-й тур чемпионата Англии сезона-2024/2025 состоится в воскресенье, 25 мая. Все матчи начнутся в одно время. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 38-го тура АПЛ

25 мая, воскресенье

18.00. «Борнмут» — «Лестер»

18.00. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»

18.00. «Ипсвич» — «Вест Хэм»

18.00. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

18.00. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

18.00. «Ньюкасл» — «Эвертон»

18.00. «Ноттингем Форест» — «Челси»

18.00. «Саутгемптон» — «Арсенал»

18.00. «Тоттенхэм» — «Брайтон»

18.00. «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»

В 34-м туре «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом АПЛ. Также за четыре тура до конца сезона стали известны команды, которые потеряют прописку в английском чемпионате: «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон».