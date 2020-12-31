«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграли вничью

В матче 16-го тура премьер-лиги чемпион Англии «Ливерпуль» сыграл в гостях вничью с «Ньюкаслом». Команды не открыли счет — 0:0.

В предыдущем туре команда Юргена Клоппа также потеряла очки. 27 декабря «красные» на своем поле сыграли вничью с «Вест Бромвичем» — 1:1.

«Ливерпуль» с 33 очками после 16 матчей — на первом месте. На второй строчке — «Манчестер Юнайтед» с 30 очками после 15 игр.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

16-й тур

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» — 0:0

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Ритчи (Льюис, 86), Шер, Йедлин, Хэйден, М.Лонгстафф, Мерфи (Альмирон, 67), Уилсон, Жоэлинтон.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Милнер (Тиагу Алькантара, 73), Хендерсон, Фабинью, Джонс (Вайналдум, 68), Роберту Фирмину, Салах (Шачири, 90+2), Мане.

Предупреждения: Кларк, 12. Фабинью, 49. Милнер, 65. Филлипс, 78. Хэйден, 85.

Судья: Тирни.

30 декабря. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».