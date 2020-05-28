Чемпионат Англии может возобновиться 17 июня
16:44
Клубы АПЛ настаивают на том, чтобы сезон возобновился 19 июня, сообщает The Telegraph. Чемпионат должен завершиться к 1 августа. Большинство клубов ожидают рестарта в середине-конце июня.
Предполагается, что возобновление сезона состоится 17 июня. «Астон Вилла» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» дома сыграет с «Арсеналом». Расписание было объявлено клубом на собрании акционеров лиги. По информации Mirror, рестарт намечен на 20 июня.
Ранее клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки. До этого они могли заниматься индивидуально или в небольших группах.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок.
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