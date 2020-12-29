Чемпионат Англии могут приостановить на две недели из-за коронавируса

В английской премьер-лиге рассматривают вероятность двухнедельной паузы из-за коронавируса, сообщает The Telegraph.

Источник указывает, что клубы провели неформальные переговоры по этому поводу. Руководство лиги обсудило с клубами возможный перерыв в январе, чтобы остановить распространение вируса.

До этого стало известно, что в клубах АПЛ зарегистрировано 18 случаев заражения в результате новой серии тестирований, что является новым рекордом.

Ранее из-за COVID-19 перенесли матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» и игры низших английских дивизионов. Под вопросом проведение матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм», который должен состояться завтра.