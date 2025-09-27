Чемпионат Англии: где смотреть трансляции в прямом эфире

Чемпионат Англии по футболу сезона-2025/26 проходит с 15 августа по 24 мая.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей англйиской премьер-лиги. Видео с прямыми эфирами игр появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» на платформе «VK Видео».

Следить за расписанием и турнирной таблицей АПЛ, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе английской премьер-лиги и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионом Англии в сезоне-2024/25 стал «Ливерпуль». «Красные» набрали 84 очка и на 10 баллов опередили «Арсенал». Третьим с 71 очком стал «Манчестер Сити», четвертым с 69 — «Челси», лондонцы выиграли Лигу конференций. Финалисты Лиги Европы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» закончили чемпионат над зоной вылета — с 38 и 42 очками соответственно.