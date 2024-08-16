Чемпионат Англии сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. В розыгрыше примут участие 20 команд. По итогам прошлого сезона премьер-лигу покинули «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Право выступать в АПЛ получили «Лестер Сити», «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон».

Расписание АПЛ, 1-й тур

16 августа, пятница

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

17 августа, суббота

14.30. «Ипсвич» — «Ливерпуль»

17.00. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

17.00. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»

17.00. «Эвертон» — «Брайтон»

17.00. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

19.30. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

18 августа, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»

18.30. «Челси» — «Манчестер Сити»

19 августа, понедельник

22.00. «Лестер» — «Тоттенхэм»

Время начала — московское.

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