Чемберс получил травму колена в матче с «Челси»

Защитник «Арсенала» Калум Чемберс в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:2) был заменен по ходу первого тайма. У него подозрение на травму связок колена, сообщает Sky Sports.

Степень серьезности повреждения футболиста определит углубленное медосбледование. 24-летний Чемберс в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч, сделав 4 голевые передачи и получив 6 желтых карточек.