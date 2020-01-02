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Чемберс перенес операцию. Он может пропустить 9 месяцев из-за травмы колена

19:54
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Защитник «Арсенала» Калум Чемберс в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:2) был заменен по ходу первого тайма. Он получил серьезную травму колена, сообщает официальный сайт «канониров».

У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Чемберс уже перенес операцию. Ожидается, что процесс восстановления займет от шести до девяти месяцев.

24-летний Чемберс в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч, сделав 4 голевые передачи и получив 6 желтых карточек.

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