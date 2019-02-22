"Челси" запрещено регистрировать новичков до лета 2020 года

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на "Челси" за нарушения, связанные с трансферами и регистрацией игроков в возрасте до 18 лет, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

"Челси" допустил нарушения при осуществлении переходов 29 несовершеннолетних футболистов.

Клуб не сможет регистрировать новичков в течение двух трансферных окон – до лета 2020 года. Кроме того, "Челси" обязан выплатит 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

Лондонцам предоставлен срок в 90 дней для урегулирования ситуации с участием несовершеннолетних игроков. "Челси" имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения апелляции – в Спортивном арбитражном суде.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на исходящие трансферы. Похожие запреты ранее получали "Атлетико" и "Барселона".

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