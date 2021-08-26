«Челси» заплатит «Севилье» за Кунде 55 миллионов евро
17:46
Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Челси». Лондонцы заплатят за 22-летнего футболиста 55 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.
Сам француз подпишет контракт с лондонским клубом.
В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. На Евро-2020 он провел один матч против Португалии (2:2).
Читайте также
«В Россию не поеду никогда и ни за какие деньги». Украинский экс-капитан «Зенита» вывел «Шериф» в Лигу чемпионов
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю