Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» заплатит «Севилье» за Кунде 55 миллионов евро

17:46
Теги:

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Челси». Лондонцы заплатят за 22-летнего футболиста 55 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.

Сам француз подпишет контракт с лондонским клубом.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. На Евро-2020 он провел один матч против Португалии (2:2).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«В Россию не поеду никогда и ни за какие деньги». Украинский экс-капитан «Зенита» вывел «Шериф» в Лигу чемпионов
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: 1/4 финала, расписание и результаты матчей 26 августа
«Уфа» — «Крылья Советов»: онлайн трансляция матча РПЛ
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд