«Челси» заплатит «Севилье» за Кунде 55 миллионов евро

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Челси». Лондонцы заплатят за 22-летнего футболиста 55 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.

Сам француз подпишет контракт с лондонским клубом.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. На Евро-2020 он провел один матч против Португалии (2:2).