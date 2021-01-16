«Челси» заплатит, чтоб избавиться от Дринкуотера

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер уйдет в аренду в «Касымпашу», информирует Goal. «Челси» поможет турецкому клубу завершить сделку, выплачивая зарплату Дринкуотера.

30-летний полузащитник провел несколько месяцев в команде «Челси» U-23 после того, как не смог найти себе новый клуб. Лондонцы стремятся освободить место в составе с помощью ухода Дринкуотера.

Английский хавбек пришел в «Челси» из «Лестера» после чемпионского сезона за 47 миллионов евро, но так и не смог закрепиться в составе.