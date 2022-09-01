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Сегодня, 11:25

«Барселона» получит от «Челси» за Обамеянга 7,5 миллионов евро и защитника Алонсо

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Челси» близок к договоренности с «Барселоной» о переходе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

По данным The Athletic, лондонский клуб предложил 7,5 миллионов евро и защитника Маркоса Алонсо за Обамеянга. Переговоры близки к успешному завершению.

Отмечается, что «Челси» предложит 33-летнему форварду контракт по схеме «2+1». Активация опции продления будет зависеть от процента проведенных игроком матчей во втором сезоне в клубе.

Ранее сообщалось, что трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти во время ограбления игрока.

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в одном матче за каталонцев в ла лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://theathletic.com/3556684/2022/09/01/pierre-emerick-aubameyang-chelsea-barcelona/
Пьер-Эмерик Обамеянг
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 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
6
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
7
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
8
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
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 Челси 5 2 1 2 6-8 7
10
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 Ньюкасл 5 1 3 1 7-6 6
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 Вест Хэм 5 1 1 3 2-6 4
17
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
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30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
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Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 - : -
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Манчестер Сити

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

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Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

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Арсенал

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
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Ливерпуль

 2 1 0
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Челси

 4 0 0
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