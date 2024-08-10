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«Челси» заплатит 60+3 миллиона евро за полузащитника «Вулверхэмптона» Нету

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» согласовал трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонцы заплатят за 24-летнего португальца 60 миллионов евро, еще 3 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Также Романо сообщает, что в субботу, 10 августа, Нету пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт с «Челси» до 2030 года с опцией продления еще на сезон.

Нету играет за «Вулверхэмптон» с 2019 года. За это время он провел за основную команду 135 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 24 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
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