Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:08

«Челси» заплатит 4,3 миллиона евро за форварда юношеской сборной Казахстана

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трансфер форварда «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастана Сатпаева обойдется «Челси» в 4,3 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, фиксированный платеж за 16-летнего игрока составит 2,4 миллиона евро. Остальная сумма — бонусы за выступление в «Челси», «Кайрате» и другом клубе, куда футболиста могут отдать в аренду.

5-летний контракт Сатпаева с «Челси» вступит в силу в августе 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

С декабря 2024 года Сатпаев проходил просмотр в лондонском клубе.

Источник: https://t.me/karpinside/34643
Футбол
ФК Кайрат
ФК Челси
Читайте также
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мармуш — о переходе в «Манчестер Сити»: «Настоящая мечта — присоединиться к такой легендарной команде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
6
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 22 4 4 14 32-51 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 - : -
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 18 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости