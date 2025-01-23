«Челси» заплатит 4,3 миллиона евро за форварда юношеской сборной Казахстана

Трансфер форварда «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастана Сатпаева обойдется «Челси» в 4,3 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, фиксированный платеж за 16-летнего игрока составит 2,4 миллиона евро. Остальная сумма — бонусы за выступление в «Челси», «Кайрате» и другом клубе, куда футболиста могут отдать в аренду.

5-летний контракт Сатпаева с «Челси» вступит в силу в августе 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

С декабря 2024 года Сатпаев проходил просмотр в лондонском клубе.