«Челси» заплатит 12,5 миллиона евро за 18-летнего полузащитника «Васко да Гамы» Сантоса

«Челси» согласовал трансфер полузащитника «Васко да Гамы» Андре Сантоса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, лондонцы заплатят 12,5 миллиона евро за 18-летнего бразильца. С учетом бонусов сумма сделки в будущем может вырасти до 20 миллионов евро.

Андре Сантос — воспитанник «Васко да Гамы». В этом сезоне он забил 11 голов в 42 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.