«Челси» закроет болельщикам «МЮ» вход на стадион из-за гомофобных кричалок

«Челси» запретит некоторым болельщикам «Манчестер Юнайтед» посещать матчи команды, сообщает официальный сайт клуба. Эти болельщики были уличены в гомофобных кричалках во время выездного матча на «Стэмфорд Бридж».

Сообщается, что нарушившие порядок зрители были выведены со стадиона. Некоторые из них не были допущены на стадион, так как скандировали дискриминационные кричалки еще до входа на арену. «Манчестер Юнайтед» передал данные об этих зрителях, и они больше не смогут посещать матчи «Челси».

Ранее «Челси» уступил «МЮ» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.