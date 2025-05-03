«Челси» заинтересован в защитнике «Аякса» Хато

«Челси» проявляет интерес к 19-летнему защитнику «Аякса» Йоррелу Хато и может приобрести его следующим летом, сообщает Sky Sports.

В текущем сезоне Хато сыграл 47 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав шесть результативных передач. Его контракт с «Аяксом» действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

Кроме того, Хато провел шесть матчей за сборную Нидерландов и сделал там одну результативную передачу.