«Челси» заинтересован в подписании Мак Аллистера

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер интересен «Челси», сообщает TyC Sports.

По информации источника, «Челси» заинтересован в подписании Мак Аллистера. Отмечается, что за 24-летнем игроком также следят в «Арсенале», «Атлетико» и «Тоттенхэме».

Сообщалось, что в «Брайтоне» хотят продлить контракт с полузащитником.

Полузащитник сыграл шесть матчей на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, отметившись результативной передачей в финале против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).