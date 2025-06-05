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5 июня 2025, 06:42

«Челси» заинтересован в подписании Кудуса

Мохаммед Кудус.
Фото Reuters

Руководство «Челси» изучает возможность трансфера полузащитника «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в контракте 24-летнего ганского игрока есть пункт о выкупе в размере 85 миллионов фунтов стерлингов (около 101 миллиона евро).

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Кудус в 35 матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Daily Mail
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