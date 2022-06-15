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«Челси» заинтересован в обмене Жоржиньо на защитника Демирала из «Ювентуса»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Челси» заинтересован в подписании центрального защитника «Ювентуса» Мериха Демирала.

Как сообщает CalcioMercatoWeb, клуб готов обменять полузащитника Жоржиньо на 24-летнего Демирала.

Турецкий игрок провел прошлый сезон на правах аренды в «Аталанте», которая решила не использовать опцию выкупа за 18 миллионов евро, а главный тренер «Ювентуса» Аллегри не считает его частью своих планов.

За «Аталанту» Демирал сыграл 42 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.calciomercatoweb.it/2022/06/15/calciomercato-juventus-demiral-riscatto-atalanta-premier-chelsea-jorginho-allegri-skriniar-inter/
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
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22.05 18:00
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 1 : 0
22.05 18:00
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