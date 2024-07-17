«Челси» выступил с заявлением по поводу поведения Энцо Фернандеса

«Челси» выступил с заявлением по поводу поведения игрока команды и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

В автобусе сборной хавбек вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже он извинился за свое поведение.

«Клуб считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми.

Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и воспользуемся этим как возможностью для просвещения», — говорится в заявлении.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру.