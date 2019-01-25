"Челси" вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв "Тоттенхэм"

"Челси" на своем поле переиграл "Тоттенхэм" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (2:1). В первой встрече "шпоры" выиграли с минимальным счетом, поэтому судьба путевки в следующую стадию решилась в серии пенальти.

В финале сыграет с "Манчестер Сити", который дважды переиграл в полуфинале "Бертон Альбион" (9:0 и 1:0).

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответный матч

"Челси" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:1 (2:0). Пенальти - 4:2

Голы: Канте, 27 (1:0). Азар, 38 (2:0). Льоренте, 50 (2:1).

Серия пенальти: Эриксен - 0:1. Виллиан - 1:1. Ламела - 1:2. Аспиликуэта - 2:2. Дайер - 2:2 (вратарь). Жоржинью - 3:2. Лукас Моура - 3:2 (вратарь). Давид Луиз - 4:2.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Баркли (Ковачич, 81), Жоржинью, Канте, Азар, Педро (Виллиан, 76), Жиру.

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис (Роуз, 33), Сиссоко (Санчес, 80), Эриксен, Уинкс, Дайер, Льоренте (Лукас Моура, 68), Ламела.

Предупреждения: Жоржинью, 53. Канте, 56. Аспиликуэта, 66. Сиссоко, 73.

Судья: Аткинсон.

24 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".