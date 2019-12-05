«Челси» вырвал победу у «Астон Виллы»

«Челси» дома одержал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

В составе команды Фрэнка Лэмпарда отличились нападающий Тэмми Абрахам и полузащитник Мэйсон Маунт.

У гостей единственный гол забил хавбек Махмуд Трезеге.

«Челси» с 29 баллами располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» — 15 очков и 15-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Челси» — «Астон Вилла» — 2:1 (1:1)

Голы: Абрахам, 24 (1:0). Трезеге, 41 (1:1). Маунт, 48 (2:1).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт, Виллиан (Жоржинью, 90+1), Пулишич (Хадсон-Одои, 86), Абрахам (Батшуайи, 83).

«Астон Вилла»: Хитон, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Хурихэйн (Дуглас Луис, 58), Грилиш, Макгинн, Накамба, Уэсли, Трезеге (Хота, 76).

Предупреждения: Маунт, 45. Таргетт, 64. Ковачич, 81.

Судья: Кавана (Англия).

4 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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