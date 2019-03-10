"Челси" вырвал ничью у "Вулверхэмптона" благодаря голу Азара

"Челси" вырвал ничью у "Вулверхэмптона" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии (1:1). Гол в составе "волков" забил нападающий Рауль Хименес, у "синих" отличился форвард Эден Азар, сравнявший счет на 90+2-й минуте.

"Челси" с 57 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" набрал 44 очка и расположился на 7-й строчке.

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30-й тур

"Челси" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:1 (0:0)

Голы: Хименес, 56 (0:1). Азар, 90+2 (1:1).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Ковачич (Лофтус-Чик, 56), Жоржинью (Виллиан, 72), Канте, Игуаин, Азар, Педро (Хадсон-Одои, 61).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Траоре, 89), Жота (Гиббс-Уайт, 82).

Предупреждения: Доэрти, 37. Саисс, 66. Боли, 75. Рюдигер, 78. Жота, 80.

Судья: Оливер.

10 марта. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

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