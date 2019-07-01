"Челси" выкупил Ковачича у "Реала"

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич перешел в "Челси", сообщает официальный сайт мадридского клуба. В минувшем сезоне 25-летний хорват выступал за "синих" на правах аренды. Контракт Ковачича с "Челси" рассчитан на 5 лет.

- Клуб хочет поблагодарить Ковачича за все эти годы самоотверженной работы, профессионализма и образцового поведения и желает ему удачи на новом этапе, - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ковачич провел 51 матч за "Челси" и отметился 2 голевыми передачами.

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