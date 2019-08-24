«Челси» выиграл первый матч под руководством Лэмпарда в чемпионате Англии

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде одолел «Норвич» со счетом 3:2.

Эта победа стала первой для «синих» в нынешнем сезоне, а также первым успехом в официальных матчах под руководством главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Норвич» — «Челси» — 2:3 (2:2)

Голы: Абрахам, 3 (0:1). Кантуэлл, 6 (1:1). Маунт, 17 (1:2). Пукки, 30 (2:2). Абрахам, 68 (2:3).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Штиперманн (Вранчич, 81), Ляйтнер (Маклин, 81), Трибулль (Србени, 81), Кантуэлл, Пукки, Буэндия.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Баркли, Ковачич, Жоржинью, Маунт (М.Алонсо, 90+1), Пулишич (Виллиан, 84), Абрахам (Жиру, 75).

Предупреждения: Жоржинью, 33. Штиперманн, 43.

Судья: Аткинсон (Англия).

24 августа. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».