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Сегодня, 21:00

«Челси» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Челси» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Челси» примет «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 20 января. Игра будет проходить на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей чемпионата Англии, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Вулверхэмптон» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
20 янв, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Вулверхэмптон

Встреча команд в первом круге АПЛ завершилась победой лондонцев со счетом 6:2. «Челси» набрал 37 очков в 21 игре, «Вулверхэмптон» — 16. В 21-м туре «Челси» сыграл вничью с «Бонмутом» (2:2), а «Вулверхэмптон» уступил «Ньюкаслу» (0:3).

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
5
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
6
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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36 тур
37 тур
38 тур
18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 0 : 2
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 0 : 2
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 0 : 2
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 2
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 3 : 2
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 3 : 2
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 0 : 6
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 18 1 5
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