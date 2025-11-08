«Челси» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче чемпионата Англии

«Челси» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче 11-го тура чемпионата Англии в субботу, 8 ноября. Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Великобритания) начинается в 23.00 по московскому времени.

«Челси» — «Вулверхэмптон»: трансляция матча 11-го тура АПЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Челси» — «Вулверхэмптон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей английской премьер-лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.

08 ноября, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)

В 10 турах АПЛ «Челси» набрал 17 очков, «Вулверхэмптон» — 2. В 10-м туре «Челси» победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0, а «Вулверхэмптон» проиграл «Фулхэму» — 0:3.