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8 октября, 18:56

«Челси» одержал третью победу подряд, обыграв «Вулверхэмптон»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Челси» — «Вулверхэмптон» — 3:0.
Фото Reuters

«Челси» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе «синих» отметились Кай Хаверц, Кристиан Пулишич и Армандо Бройя.

«Челси» одержал третью победу подряд, набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

«Вулверхэмптон» проиграл третий матч подряд и находится на 18-й позиции (6 очков).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
08 окт, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:0
Вулверхэмптон Уондерерс

В другом матче 10-го тура АПЛ «Борнмут» дома обыграл «Лестер» со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Филип Биллинг, Райан Кристи. За гостей забил Патсон Дака.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
08 окт, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:1
Лестер

ФК Борнмут
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Челси
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 6 1 0
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