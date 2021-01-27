«Челси» завершил вничью первый матч при Тухеле
«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 0:0.
Эта встреча стала первой для нового главного тренера «синих» Томаса Тухеля, назначенного на пост 26 января. Немецкий специалист принял лондонскую команду после увольнения Фрэнка Лэмпарда.
«Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице с 30 очками, «Вулверхэмптон» идет на 13-й строчке с 23 очками.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
«Челси» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:0
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл (Пулишич, 76), Ковачич, Жоржинью, Хаверц, Жиру (Абрахам, 77), Зиех (Маунт, 82), Хадсон-Одои.
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури (Хувер, 46), Килман, Дендонкер, Невеш, Траоре (Жоау Моутинью, 90), Поденсе (Виллиан Жозе, 72), Педру Нету.
Предупреждения: Педру Нету, 51. Чилвелл, 62.
Судья: Мэдли (Англия).
27 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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