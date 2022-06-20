«Челси» включился в борьбу за нападающего «Эвертона» Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может в летнее трансферное окно оказаться в «Челси», сообщает Liverpool Echo.

«Синие» готовы конкурировать за 25-летнего бразильца с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.