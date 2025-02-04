«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

«Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1.

На гол Джаррода Боуэна хозяева ответили мячами Педру Нету и Арона Ван-Биссаки, который забил в свои ворота.

После этого матча «Челси» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 27 очками — на 15-й строчке.