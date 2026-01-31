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31 января, 17:30

«Челси» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Челси» и «Вест Хэм» сыграют в чемпионате Англии 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Челси» и «Вест Хэм» сыграют в 24-м туре чемпионата Англии в субботу, 31 января. Начало матча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 20.30 по московскому времени.

«Челси» — «Вест Хэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Вест Хэм» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 24-й тур.
31 января, 20:30. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
3:2
Вест Хэм

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В 23 турах чемпионата Англии «Челси» набрал 37 очков и занимает пятое место, у «Вест Хэма» — 20 очков и 18-я строчка в таблице.

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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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