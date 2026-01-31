«Челси» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Челси» и «Вест Хэм» сыграют в чемпионате Англии 31 января

«Челси» и «Вест Хэм» сыграют в 24-м туре чемпионата Англии в субботу, 31 января. Начало матча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 20.30 по московскому времени.

«Челси» — «Вест Хэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Вест Хэм» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 24-й тур.

31 января, 20:30. Стэмфорд Бридж (Лондон)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В 23 турах чемпионата Англии «Челси» набрал 37 очков и занимает пятое место, у «Вест Хэма» — 20 очков и 18-я строчка в таблице.