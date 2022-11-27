«Челси» ведет переговоры с защитником «Интера» Шкриньяром
«Челси» претендует на защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Calciomercato.
Лондоснкий клуб ведет переговоры по трансферу 27-летнего словака, рассматривая его как возможную замену Тиагу Силве.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает защитнику зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|
2
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
3
|Ньюкасл
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|
4
|Тоттенхэм
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|
5
|МЮ
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|
6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|
7
|Брайтон
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
9
|Фулхэм
|15
|5
|4
|6
|24-26
|19
|
10
|Кр. Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|
12
|Астон Вилла
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|
13
|Лестер
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|
14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|
17
|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|
18
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
19
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|
20
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|- : -
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|12
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|10
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|2
Новости