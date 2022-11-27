«Челси» ведет переговоры с защитником «Интера» Шкриньяром

«Челси» претендует на защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Calciomercato.

Лондоснкий клуб ведет переговоры по трансферу 27-летнего словака, рассматривая его как возможную замену Тиагу Силве.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает защитнику зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.