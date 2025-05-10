«Челси» ведет переговоры о переходе Леау
Форвард «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Англии, сообщает Caught Offside.
По сведениям источника, на 25-летнего португальца претендует «Челси». Лондонцы начали переоговоры о возможном переходе игрока, при этом «Милан» готов отпустить форварда за 75 миллионов евро.
В текущем сезоне Леау провел 48 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.
Новости