«Челси» ведет переговоры о переходе Леау

Форвард «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Англии, сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, на 25-летнего португальца претендует «Челси». Лондонцы начали переоговоры о возможном переходе игрока, при этом «Милан» готов отпустить форварда за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау провел 48 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.