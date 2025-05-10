Футбол
10 мая, 06:29

«Челси» ведет переговоры о переходе Леау

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Англии, сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, на 25-летнего португальца претендует «Челси». Лондонцы начали переоговоры о возможном переходе игрока, при этом «Милан» готов отпустить форварда за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау провел 48 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

Витор Перейра признан лучшим тренером апреля в АПЛ

«Лидс» после возвращения в АПЛ намерен потратить 120 миллионов евро на трансферы
