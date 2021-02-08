«Челси» в первых четырех матчах при Тухеле пропустил один мяч. Последний раз такое было при Хиддинке
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«Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.
Это четвертый матч лондонцев при Томасе Тухеле. Команда в первых играх при новом тренере пропустила лишь один раз — последний раз такое было при Гусе Хиддинке в феврале-марте 2009 года.
После этого матча «Челси» с 39 очками занимает пятое место в АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками — на последней строчке.
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