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«Челси» в первых четырех матчах при Тухеле пропустил один мяч. Последний раз такое было при Хиддинке

00:24
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«Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

Это четвертый матч лондонцев при Томасе Тухеле. Команда в первых играх при новом тренере пропустила лишь один раз — последний раз такое было при Гусе Хиддинке в феврале-марте 2009 года.

После этого матча «Челси» с 39 очками занимает пятое место в АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками — на последней строчке.

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