«Челси» в первых четырех матчах при Тухеле пропустил один мяч. Последний раз такое было при Хиддинке

«Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

Это четвертый матч лондонцев при Томасе Тухеле. Команда в первых играх при новом тренере пропустила лишь один раз — последний раз такое было при Гусе Хиддинке в феврале-марте 2009 года.

После этого матча «Челси» с 39 очками занимает пятое место в АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками — на последней строчке.