"Челси" в ближайшие часы объявит о назначении Лэмпарда

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард подписал контракт с "Челси"​, утверждает Gazzetta dello Sport. Официально о назначении 41-летнего англичанина будет объявлено в ближайшие часы.

Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го. Под его руководством команда в прошлом сезона вышла в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступила "Астон Вилле". Руководство клуба освободил специалиста от участия в предсезонных тренировках.

В прошедшем сезоне "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня ушел в "Ювентус".

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