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«Челси» установил рекорд клуба в первом матче под руководством Тухеля

23:35
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«Челси» установил рекорд клуба в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:0).

Как сообщает Twitter-аккаунт Opta, игроки лондонской команды выполнили 433 точных передачи в первом тайме встречи. Это наивысший показатель команды в первых таймах с сезона-2003/04, когда начался учет подобной статистики.

Отметим, что матч против «Вулверхэмптона» стал первым для нового главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, возглавившего команду 26 января после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

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