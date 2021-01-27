«Челси» установил рекорд клуба в первом матче под руководством Тухеля

«Челси» установил рекорд клуба в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:0).

Как сообщает Twitter-аккаунт Opta, игроки лондонской команды выполнили 433 точных передачи в первом тайме встречи. Это наивысший показатель команды в первых таймах с сезона-2003/04, когда начался учет подобной статистики.

433 — Chelsea have made 433 successful passes against Wolves so far; their most in the first half of a Premier League game since the start of the 2003-04 season (when we have this data available). Construction. #CHEWOL pic.twitter.com/ZSFDoYMOwd — OptaJoe (@OptaJoe) January 27, 2021

Отметим, что матч против «Вулверхэмптона» стал первым для нового главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, возглавившего команду 26 января после увольнения Фрэнка Лэмпарда.