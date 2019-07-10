"Челси" упустил победу над третьей командой Ирландии

"Челси" в товарищеском матче в Дублине упустил победу над "Богемианс" (1:1). Ирландская команда занимает третье место в чемпионате.

Товарищеский матч

"Богемианс" Д (Ирландия) – "Челси" (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: Батшуайи, 8 (0:1). Моллой, 89 (1:1).

"Челси": Кабальеро (Камминг, 46), Стерлинг (Зума, 46), Ампаду (Дзаппакоста, 46), Гэи (Чалоба, 46), Аспиликуэта (Матсен, 46), Дринкуотер (Бакайоко, 46), Кенеди (Бэйкер, 46), Палмер (Гилмор, 46), Галлахер (Пиазон, 46), Педро (Браун, 46), Батшуайи (Угбо, 46).

10 июля. Дублин. Стадион "Далимаунт-Парк".​