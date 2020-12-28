«Челси» упустил победу над «Астон Виллой»

«Челси» в матче 16-го тура АПЛ дома сыграть вничью с «Астон Виллой» (1:1). Хозяева вышли вперед на 34-й минуте после точного удара Оливье Жиру, однако на 50-й минуте Анвар Эль-Гази забил свой матч и установил окончательный счет.

После этой ничьей у обеих команд по 26 очков, как у «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Команды делят пятое-восьмое места.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

«Челси» — «Астон Вилла» — 1:1 (1:0)

Голы: Жиру, 34 (1:0). Эль-Гази, 50 (1:1).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью (Хаверц, 72), Канте, Маунт, Жиру (Вернер, 72), Пулишич, Хадсон-Одои.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Хос, Кэш, Конса, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Дэвис, 87), Эль-Гази (Рэмси, 82), Уоткинс.

Предупреждения: Аспиликуэта, 45+2. Эль-Гази, 71. Жиру, 71. Канте, 74.

Судья: Аттуэлл.

28 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».