В матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу встречаются «Челси» и «Тоттенхэм». Начало — в 15.30 (время московское).

Команды борются за 4-е место. Перед встречей у «Челси» — 41 очко, у «Тоттенхэма» — 40. При этом даже пятая строчка дает пропуск в Лигу чемпионов в связи с отстранением «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона (клуб оспорит решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

Видеотрансляция матча в прямом эфире доступна на платформе ОККО ТВ.