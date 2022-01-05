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«Челси» — «Тоттенхэм»: Лукаку выйдет в стартовом составе

22:17
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэма» на матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Алонсо, Жоржиньо, Сауль, Маунт, Зиеш, Хаверц, Лукаку.

«Тотттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти, Хейбьерг, Скипп, Лукас, Сон, Кейн.

Матч состоится 5 января в Лондоне. Начало — в 22:45 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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