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«Челси» — «Тоттенхэм»: как судьям следовало оценить фол Ло Сельсо? Игрок гостей избежал удаления

18:12
Эпизод матча 27-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм». Эпизод матча 27-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм».
Эпизод матча 27-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм».
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На 52-й минуте матча 27-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (2:1) игрок гостей Ло Сельсо избежал удаления за удар соперника прямой ногой. Полузащитник едва не сломал сопернику ногу, попав ему шипами в область голени. Видеоарбитр (ВАР) Дэвид Кут допустил ошибку: ему следовало дать рекомендацию арбитру Майклу Оливеру показать нарушителю красную карточку. Возможно, ВАР не увидел в действиях Ло Сельсо применения чрезмерной силы. Эксперты «СЭ» за удаление в такой ситуации. (Александр Бобров)

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